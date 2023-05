न्याय मिळत नसेल तर खान्देशला महाराष्ट्रापासून वेगळा करा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्याच्या विकासाचा अनुशेष (Development backlog) भरून काढणारे अनेक प्रकल्प आज अपूर्णावस्थेत (incomplete state) आहेत. यात काही सिंचनाचे (Irrigation projects) महत्वाचे प्रकल्प (Many projects) आहेत. ते देखिल अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. विधानपरिषदेत आवाज (Voice in the Legislative Council) उठवुनही सरकार यासंदर्भात (Government to speak) बोलायला देखिल तयार नाही. सरकारच्या उदासिनतेमुळे प्रचंड संताप येतो. महाराष्ट्र हा अखंड आहे आणि तो असाच रहावा अशी माझी भूमिका आहे. परंतु जर आवाज उठवूनही प्रकल्पांना न्याय मिळत नसेल तर खान्देश (Khandesh)महाराष्ट्रापासून वेगळा (Separate from Maharashtra) करा अशी भावना राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) यांनी उद्वेगातून आज एका पत्रकार परिषदेत केली.