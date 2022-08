माझ्याकडून चूक झाली, क्षमा करा; अखेर राज्यपालांचा माफीनामा

मुंबई : Mumbai

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी अखेर माफी मागितली (Apologized) आहे. माझ्याकडून चूक झाली क्षमा करा असे म्हणत त्यांना वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. २९ जुलै रोजी अंधेरी येथे झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुंबईच्या विकासात (development of Mumbai) देशातील काही समाज बांधवांच्या योगदानाचे कौतुक करताना माझ्याकडून कदाचित काही चूक (Maybe some mistake) झाली.असं म्हणत कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला क्षमा करण्याचं आवाहन (An appeal to the people of Maharashtra to forgive) केलं आहे. या निवेदनात त्यांनी त्या चुकीला या थोर महाराष्ट्र राज्याचा अवमान समजला जाईल ही कल्पना देखील मला करवत नाही, असंही नमूद केलं.