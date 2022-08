गद्दारांचा मुखवटा फाडण्यासाठीच धरणगावात : माजी मंत्री आदित्य ठाकरे

धरणगाव Dharangaon (प्रतिनिधी) :

शिवसेनेशी गद्दारी (Betrayal of Shiv Sena) करणारे गद्दार बंड आणि उठावाच्या वल्गना (Insurrection) करीत आहेत. त्यांचा मुखवटा फाडण्यासाठीच (tear off the mask) मी धरणगावी आलो आहे. गद्दारीच्या दडपणाने आणि आमिषाला बळी (fall prey to the bait) पडलेले या फुटीर आमदारांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले आहेत. राज्यात सध्या घाणेरडे राजकारण (Dirty politics) सुरु आहे. या राजकारणाने महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृती खराब (Bad political culture) केलेली आहे.

वैयक्तिक स्वार्थासाठी चाळीस आमदारांनी महाराष्ट्राच्या भल्या कडे पाठ फिरवली आहे. ठाकरे कुटुंबाला एकटे पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या सर्व गद्दारांना धडा शिकवायचा (teach the traitors a lesson) आहे असे आव्हान माजी मंत्री तथा आमदार आदित्य ठाकरे (MLA Aditya Thackeray) यांनी केले. ते येथील शिवाजी महाराज स्मारकाजवळ आयोजित संवाद यात्रेच्या (Samvad Yatra) सभेत ते बोलत होते. अर्ध्या तासाच्या सुसंस्कृत भाषणाने त्यांनी उपस्थितांची मने जिंकून घेतली. सभेला शिवसैनिकासह नागरीकांची ऐतिहासिक, प्रचंड गर्दी होती.