सरकारी संपत्तीवर मी संसार नाही केला!

सांगोला sangola ।

एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांना माझ्या मर्दांनगीचे वेड (Obsessed with my masculinity) का लागले आहे, त्यांनी माझी मर्दांनगी तपासू (Don't test my manhood) नये. त्यांनी त्यांचे बघावे, सरकारी संपत्तीवर (government property) ढापा मारून मी संसार केला (I did not live) नाही. तसेच माझे हात (my hands) पापाने बरबटलेले (Not ruined by sin) नाहीत, असे प्रत्युत्तर सांगोल्याचे (sangola) आमदार शहाजी बापू पाटील (MLA Shahaji Bapu Patil) यांनी राष्ट्रवादीचे नेते आमदार खडसेंना (NCP leader MLA Khadse) दिले आहे.