दुचाकीच्या अपघातात पती ठार; पत्नी जखमी

भुसावळ Bhusawal । प्रतिनिधी

चांगदेव ता.मुक्ताईनगर येथून देवदर्शन करून पती-पत्नी (husband and wife) भुसावळला परत जात असतांना त्यांच्या दुचाकीचा अपघात (bike accident) होवून पती (husband) जागीच ठार (Killed on the spot) तर पत्नी (wife) किरकोळ जखमी (wounded) झाल्या. हा अपघात दि. 5 मे रोजी सकाळी 10 वाजेच्या सुमारास वरणगाव नजिकच्या फुलगाव उड्डाण पुलाजवळ झाला.