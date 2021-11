बारावीच्या परीक्षेसाठी १२ नोव्हेंबर पासून अर्ज स्वीकारणार

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education मार्फत २०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र अर्थात बारावीच्या परीक्षेचा अर्ज Application for 12th standard examination १२ नोव्हेंबरपासून स्वीकारली जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरावेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड Minister of School Education Prof. Varsha Gaikwad यांनी गुरुवारी केले.