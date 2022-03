HSC/SCC Examination: ठरवून दिलेल्या वेळेत न पोहोचल्यास परीक्षाकेंद्रात 'नो एन्ट्री'

नाशिक | Nashik

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (Higher Secondary School Certificate) (इ.12 वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (Secondary School Certificate) (इ. 10 वी) परीक्षेसाठी परीक्षा दालनात विलंबाने येणार्‍या परीक्षार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता. मात्र, या सवलतीचा गैरफायदा घेवून लेखी परीक्षेस उशिरा प्रविष्ठ होणार्‍या विद्यार्थ्यांंच्या मोबाईलमध्ये गैरमार्गाने प्रसारीत झालेला प्रश्नपत्रिकेतील आशय निदर्शनास आल्याने या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी लेखी परीक्षेस उशिराने प्रविष्ठ होवू देण्याची सवलत आजपासून (दि. 16) पासून बंद करण्यात आली आहे.....(hsc and ssc examination students no entry after examination time)