ज्येष्ठ कलाकारांच्या मानधनाचा मार्ग मोकळा

नाशिक | शुभम धांडे Nashik

राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून Directorate of Cultural Affairs of the State Government ज्येष्ठ कलाकारांना मानधन honorarium for senior artists देण्यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती तयार केली जाते. या समितीच्या मान्यतेने कलाकारांना दरमहा मानधन दिले जाते. दरम्यान जिल्ह्यातील कलाकारांना मानधन मिळावे यासाठी मार्च महिन्यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या वतीने एक समिती गठित करण्यात आली.