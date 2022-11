दुःखाचा डोंगर डोक्यावर घेऊन हिमांशूने केले नेव्ही मर्चंटमध्ये पदार्पण

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

जिद्द, चिकाटी व मेहनतीच्या जोरावर (Through hard work) तालुक्यातील कुर्‍हे (पानाचे) येथील हिमांशू उत्तम काळे (Himanshu Uttam Kale) याने नेत्रदीपक कामगिरी करत मर्चंट नेव्हीमध्ये (Merchant Navy) प्रवेश मिळवला आहे. आईच्या निधनानंतर (death of the mother) अवघ्या सहा महिन्यातच त्याने परिक्षा (taking the exam) देऊन वर्षभरातच हे यश संपादन केले आहे. आईच्या निधनानंतर खचून न जाता हिमांशू यांने यश (Success acquisition)मिळविले आहे. त्याच्या सोबतच गावातील राम व लखन बारी (Ram and Lakhan Bari)या जुळ्या भावांनी (twin brothers) हे नेव्ही मर्चंटमध्ये (Merchant Navy) प्रवेश मिळवला आहे. या तीन युवकांच्या कामगिरीचे परिसरात कौतुक करण्यात येत आहे.