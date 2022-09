Breaking #जळगाव जिल्ह्यातील सात मंडलांमध्ये अतिवृष्टी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पितृपक्षातही (patriarchy) यंदा वरूणराजा (Varuna Raja) जळगाव जिल्ह्यात (Jalgaon District) दमदार बरसत (Raining heavily) आहे. गत आठवडाभरापासून जिल्हाभरात मुसळधार पावसामुळे (heavy rain) नद्या, नाले वाहू (Rivers and streams will flow) लागले आहेत. दरम्यान दि. 18 रोजी जिल्ह्यातील सात मंडलांमध्ये (seven mandalas) अतिवृष्टी (Heavy rain) झाल्याची नोंद (note) जिल्हा प्रशासनातर्फे (District Administration) करण्यात आली आहे.