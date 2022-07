राजकीय पेचावर आज सुनावणी

मुंबई | प्रतिनिधी

विधिमंडळ किंवा संसदेतील आमदार-खासदारांचे ( MLA's & MP's) अधिकार व मतस्वातंत्र्य पक्षप्रमुखांच्या निर्णयाधीन (Freedom of vote subject to the decision of party leaders) आहे का, पक्षप्रमुखांचे अधिकार सर्वोच्च की विधिमंडळ किंवा संसदेतील बहुमताने निवडल्या गेलेल्या गटनेत्याचे अधिकार श्रेष्ठ आहेत, अशा मुद्यांवर महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी ( Hearing)होणार आहे.