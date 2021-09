आरोग्य विभागाची 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी होणारी परीक्षा रद्द

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

आरोग्य विभागाची (Department of Health) 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी होणारी परीक्षा रद्द झाली (Exam canceled) असून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या (Department of Public Health) वतीने गट क आणि ड प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची भरती (Recruitment of staff) करण्यात येत आहे.