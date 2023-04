लायकी नसतांनाही ते मुख्यमंत्री झाले..!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

अनेकजण लायकी नसतांना (Not worth it) त्यांनी पक्षात जुगाड व तोडफोड (Gambling and vandalism at the party) करून मुख्यमंत्रीपद (Chief Minister) मिळवीले. हे सारे महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेने पाहिले आहे. त्यांना आगामी निवडणूकीत (upcoming elections) या गद्दारांना (traitors) जनता त्यांची जागा दाखवून (Showing the place) देणार आहे. आई समान असलेल्या शिवसेनेने त्यांना सर्व काही दिले. मात्र त्यांनी गद्दारी केली, त्यामुळे आता सच्चे शिवसैनिक त्यांना जोरदार उत्तर देतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेवर (Chief Minister Eknath Shinde) नाव घेता संजय राऊत (MP Sanjay Raut) यांनी आज जळगाव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत टिका केली.