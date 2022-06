मनपा नोकरभरतीला हिरवा कंदिल; राज्य शासनाकडून मंजुरी

मात्र नाशिक महापालिकेत (Nashik Municipal Corporation) मागील चार महिन्यापासून प्रशासक राजवट सुरू असल्यामुळे आस्थापना खर्च कमी झाल्यानेे नाशिक महापालिकेतील नोकरभरतीच्या सेवा शर्तीला (Terms of service of recruitment) आज नगरविकास मंत्रालयाने (Ministry of Urban Development) मान्यता दिली आहे. यामुळे लवकरच नाशिक महापालिकेत नोकर भरती (Recruitment) होणार आहे. नाशिक महापालिकेत नोकर भरती व्हावी यासाठी विशेष महासभा घेऊन तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी (Mayor Satish Kulkarni) यांनी तसा प्रस्ताव शासनाकडे रवाना केला होता.