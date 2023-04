Good News : आता जळगावातही घेता येणार एमडी, एमएसचे शिक्षण

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (Government Medical College and Hospital) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगातर्फे (National Commission for Medical Sciences) एमडी आणि एमएस अभ्यासक्रम (MD and MS Courses) शिकविण्यासाठी मान्यता (Accreditation to teach) मिळाली आहे. मागील महिन्यात आयोगातर्फे महाविद्यालयात पाहणी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी पाच विभागांसाठी 21 जागा मंजूर केल्या आहेत. यामुळे जळगावच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नावलौकिकात आणखी भर पडली असून विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.