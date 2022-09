वॉटरग्रेसला आठ दिवसात वसुलीची नोटीस बजवा

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

महापालिकेची बदनामी (Defamation of the Municipal Corporation) करणार्‍या आणि कचरा करणार्‍या वॉटरग्रेसचा (Watergrace) अधिकार्‍यांना (authorities) कळवळा का, वॉटग्रेसला (Watgress)वसुलीसाठी नोटीस (Notice for recovery) का बजावली नाही, असा सवाल (executed) स्थायी समिती सभापती (Standing Committee Chairman) शितल नवले (Shital Navle) यांनी उपस्थित करून दप्तर दिरंगाई (Office delay) का करण्यात आली, असा सवाल प्रशासनाला (Question to the administration) केला. वॉटरग्रेसला आठ दिवसात वसुलीची (Eight days' notice) नोटीस द्या, अन्यथा तुमच्याकडूनच वसुली करून कारवाई करेल, असा इशारा सभापतींनी दिला.