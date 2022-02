मराठीला 'अभिजात' भाषेचा दर्जा द्या

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

मराठी भाषेला "अभिजात" भाषेचा दर्जा मिळावा मागणीची ( Demand to Give Marathi the status of 'elite' language ) चार हजार पोस्ट कार्डस ( Post Cards ) रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रपती भवनाकडे ( Rashtrapati Bhavan )रवाना करण्यात आली.