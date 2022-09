Photos # जळगावात फुलांच्या उधळणीत गणेश मिरवणूंका

जळगाव : jalgaon

शहरात गणेश विसर्जन मिरवणूकांनी (Ganesh Visarjan) चांगलाच जोर () धरला असून गणेश मंडळांकडून (Ganesha Mandalas) विविध देखावे सादर (Various scenes are presented) करण्यात येत आहे. राज्यभरात गुलालाच्या उधळणीत (Gulala's across the state) मिरवणूका सुरू असल्या तरी जळगावात मात्र एकाही गणेश मंडळाने (Ganesha Mandal) चिमुटभरही गुलाल उधळला (Gulal did not spill even a pinch.) नाही. मिरवणूकीतील सहभागी भक्तांवर व कार्यर्त्यांवर फुलांच्या पाकळ्यांचा (Flowers on devotees and workers) वर्षाव करण्यात येत आहे.