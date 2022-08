पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना दिल्या गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा; म्हणाले...

यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोः, यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकाः स्युः।



यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः, सदा तं गणेशं नमामो भजामः।।



गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया!



Best wishes on Ganesh Chaturthi. May the blessings of Bhagwan Shri Ganesh always remain upon us. pic.twitter.com/crUwqL6VdH