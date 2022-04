केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून मनपाला निधी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

शहरातील हवेची गुणवत्ता (Air quality ) सुधारण्यासह प्रदूषणकारी वाहनांंवर निर्बंध लावणे (Restrictions on polluting vehicles ) आणि इलेक्ट्रिकल वाहनांना ( EV )प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने (Ministry of Environment ) नाशिक महापालिकेला 19.90 कोटींचा निधी दिला आहे( Funds to NMC ). राज्यातील दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 11 महापालिकांना निधी देण्यात आला आहे.