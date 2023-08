दहावी, बारावीच्या ऑनलाईन निकालानंतर विद्यार्थ्यांना 'ही' सुविधा उपलब्ध

पुणे | प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (Maharashtra State Board Of Secondary and Higher Secondary Education) सोमवारी दुपारी एक वाजता इयत्ता दहावी व बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल ऑनलाईन जाहीर केला आहे. ऑनलाईन निकालानंतर दुसऱ्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकांच्या छायांकित प्रती व पुनर्मूल्यांकनाची (Rechecking And Photocopy ) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी केवळ ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्यात येणार आहेत.