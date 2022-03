भरधाव डंपरची दुकानास धडक; दोन ठार

मोखाडा | वार्ताहर Mokhada

मोरचुडी ( Morchudi ) येथे रविवारी दुपारी भरधाव डंपर दुकानात शिरला( dumper entered in to the shop ). या अपघातात दोन बालके ठार तर एक गरोदर महिला जखमी झाली आहे.या अपघातात आरोही उर्फ भूमिका नकुल सोनार (वय 6़) व उषा भालचंद्र वारघडे (वय10) यांचा जागीच मृत्यू झाला. हर्षदा दिनेश धोंगडे व प्रदीप जनार्दन वारघडे असे जखमींचे नावे आहेत. त्यांना मोखाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी हलवण्यात आले.