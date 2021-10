माजी खासदार ईश्वरबाबू जैन यांची 24 कोटींची फसवणूक

अशोका ग्रुप न्यायालयात दाद मागणार Ashoka Group will appeal to the court

अशोका ग्रुपच्या अधिकृत वकिलांनी याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, अशोका ग्रुप हा कायदेशीर व स्वच्छ व्यवहारांवर भरवसा ठेवतो. ही केस अगोदरच न्यायालयातून रद्दबातल झाली होती. उलट या केसमध्ये आमचीच फसवणूक झाली आहे. यापूर्वी प्रसारमाध्यमांतून आलेल्या बातम्यांनुसार माजी खासदार ईश्वर जैन आर्थिक अडचणीत असल्याचे दिसून येत होतेे हे सर्वांना ठाऊक आहे.

अनेक बँकांनी त्यांच्याकडे शेकडो कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी तगादा लावल्याचे वृत्त आपणास ज्ञातच आहे. ते आपल्या संपर्काचा वापर करुन आम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आमचा न्यायव्यवस्थेवर भरवसा आहे. त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळेल हा पूर्ण विश्वास आहे.आमच्या चारित्र्यहननाविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे.