सिन्नर-घोटी महामार्गावर चार वाहनांचा अपघात; चार जण गंभीर

सिन्नर। प्रतिनिधी Sinnar

सिन्नर-घोटी महामार्गावर ( Sinnar- Ghoti Highway ) लोणारवाडी ( Lonarwadi )परिसरात दोन बोलेरो, एक पीकअप व एक दुचाकी अशा चार वाहनांचा विचित्र अपघात ( Accident ) झाल्याची घटना आज रात्री 8 च्या सुमारास घडली. यात दोन बोलेरो वाहनांचा चक्काचूर झाला असून चार जण गंभीर जखमी (Four people were seriously injured )झाले आहेत.