Punjab Election Result 2022 : माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांना पराभवाचा धक्का

पंजाब विधानसभा निवडणुकीत (Punjab Election Result) आम आदमी पार्टीच्या (aam aadmi party) झाडूने कमालच केली. याआधी एक्झीट पोलने (Exit poll) वर्तवलेल्या अंदाजानुसार राज्यात आपचे सरकार (AAP govt in punjab) येणार हे आता निश्चित झाले आहे. गुरुवारी सकाळी मतमोजणीला सुरूवात झाल्यानंतर आपने घेतलेली आघाडी आता बहुमताच्या फार पुढे गेली आहे. (Former Punjab CM Captain Amarinder Singh loses from Patiala)