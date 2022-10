photos # गुन्हा दाखल करण्यासाठी तुमच्या पाया पडू का?

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दुध संघात (milk union) लोणी व दुधाच्या भुकटीच्या साठ्यात (stock of butter and milk powder) एक ते दीड कोटींचा गैरव्यवहार (malfeasance) झाल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला होता. दरम्यान, हा घोटाळा अधिकार्‍यांच्या पातळीवरील असून गुन्हा दाखल (Filed a case) न करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव (Pressure on the police) असल्याचा खळबळजनक आरोप करीत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी गुरूवारी दुपारी 4 वाजेपासून जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात ठिय्या (Stayed at the city police station) मांडला. दरम्यान हतबल झालेल्या पोलीस प्रशासनाला ‘गुन्हा दाखल करण्यासाठी तुमच्या पाया पडायचे का? अशा शब्दात खडसेंनी आक्रमक भूमिका घेतली.