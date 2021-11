सामाजिक बांधिलकीतून न्याय-हक्कासाठी लढा : न्या. गोखले

Fight for the right to justice through social commitment: Justice. Gokhale

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

प्रत्येकजण आपल्या न्याय, हक्कासाठी Justice & right सातत्याने झगडत असतो, यातून काही वेळा त्याला यश मिळते तर काहीवेळा अपयशालाही सामोरे जावे लागते. सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून न्याय, हक्कासाठी समाजात व्यापक काम उभे राहायला हवे, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गोखले Supreme Court Former Justice Hemant Gokhale यांनी व्यक्त करत महिला वकिलांना women lawyers व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या समस्यांची जाणीव व्हावी, या उद्देशाने कार्य करणार्‍या ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वूमन लॉयर्सचे खरोखरच कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे, असे गौरवोद्गार काढले.