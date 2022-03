पिता-पुत्राची ऐतिहासिक कामगिरी; आफ्रिकातील सर्वोच्च शिखर सर

एव्हरेस्टवीर (Everest) आनंद बनसोडे यांच्या 360 एक्सप्लोररद्वारे आफ्रिकेतील सर्वोच्च शिखराच्या मोहिमेत महाराष्ट्राच्या (maharashtra) या सुपुत्राने इतिहास घडवत देशासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करून मोहीम यशस्वी केली आहे. 18 मार्च रोजी सकाळी 8.15 वाजता या बापलेकाने किलीमांजारो शिखरावर भारताचा तिरंगा (India's tricolor on the summit of Kilimanjaro) फडकावून विश्वविक्रम केला आहे.