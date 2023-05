Photos # प्रकाशा येथे ट्रक - मिनी ट्रक मध्ये भीषण अपघात

प्रकाशा | Prakash वार्ताहर -

येथील विसरवाडी-सेंधवा राष्ट्रीय महामार्गावर (Visarwadi-Sendhwa National Highway) असलेल्या कोकणमाता मंदिराजवळ ट्रक व छोटी मिनी ट्रक (Trucks and small mini trucks) यांच्यात समोरासमोर जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात (accident) तीन जण (Three people)जागीच ठार (Killed on the spot) तर दोन जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज दि. ७ रोजी सकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास घडली.