धुळे । Dhule। प्रतिनिधी

राज्याचे बंदरे व खणीकर्म मंत्री ना. दादा भुसे हे (Ports and Mines Minister Dada Bhuse) आज जिल्हा दौर्‍यावर आले असता त्यांना शेतकर्‍यांच्या असंतोषाला (Dissatisfaction of farmers) सामोरे जावे लागले. कासारे (Kasare) येथे एका कार्यक्रमात कांदाप्रश्नी (Onion question) आक्रमक झालेल्या शेतकर्‍यांनी (Aggressive farmers) त्यांना काळे झेंडे दाखवत (Showing black flags) पन्नास खोके, मंत्री ओके (Fifty boxes, Minister OK) अशा घोषणा (Declaration) दिल्या. त्यामुळे काहीशी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यान त्या शेतकर्‍यांची समजूत काढण्यात आली.