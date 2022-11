दूध संघाच्या 70 एकर जमिनीवर भाजपा नेत्यांचा डोळा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघात (District Milk Union) गेल्या सात वर्षात शेतकर्‍यांचे हित (Interest of farmers)जोपासण्याच्या दृष्टीने काम झाले आहे. तसेच दूध संघाचा विकास (Development of milk union) करण्यावरच संचालक मंडळाचा (Board of Directors) भर राहिला. मात्र, शासनाचा दबाव (Government pressure) आणून झुंडशाही सुरु आहे. ही झुंडशाही मोडीत काढण्यासाठी जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीत (district milk union election) महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) संपूर्ण ताकदीनिशी उतरणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान जिल्हा दूध संघाच्या 70 एकर (70 acres of land)जमिनीवर भाजपा नेत्यांचा (Eye of BJP leaders) डोळा असल्याचा गंभीर आरोपही आ. खडसे यांनी केला.