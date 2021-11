नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

केंद्र सरकारने Central Government आरोग्य विभाग अंतर्गत मंजूर केलेल्या कोट्यवधींचा निधी अजूनही अखर्चित Unspent Funds आहे.याचा विपरीत परिणाम राज्यांच्या मूलभूत आरोग्यसुविधांवर होत असल्याबद्दल केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar यांनी नवी दिल्ली New Delhi येथे घेतलेल्या बैठकीत अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढली.