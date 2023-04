माजी आ.निळकंठ फालक यांचा भाजपावर घणाघात.. म्हणाले..

भुसावळ bhusaval। प्रतिनिधी

या देशांमध्ये भाजपाची सत्ता (BJP rule) असून सरकारने (government) विरोधकांना (opponents )संपवण्यासाठी (conspiracies to end) अनेक षड्यंत्र रचून हिंदू राष्ट्राची वल्गना करून वाटेल ते लोकांवर व विरोधी पक्षांच्या नेत्यावर (leader of the parties) अत्याचार (torture) करीत असल्याचा आरोप माजी (Accused former MLA)आ. निळकंठ फालक यांनी केला.