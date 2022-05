बालविवाह रोखणे प्रत्येकाची जबाबदारी: बनसोड

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

ग्रामीण भागात बालविवाह (Child marriage) रोखण्यासाठी यंत्रणेतील सर्व घटकांनी एकत्र येत काम करावे. अंगणवाडी सेविकांनी (Anganwadi workers) किशोरवयीन मुलींचे मेळावे घ्यावे व महिला बचत गटांच्या मासिक सभा (Monthly meetings of women's self help groups), ग्रामसभा (gramsabha) यामध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी