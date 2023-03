कृषिमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतरही 'या' तालुक्यात पंचनामे नाहीच; शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

महसूल व कृषी विभागाच्या (Department of Revenue and Agriculture) कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या नावाखाली हे काम केले नाही. कामाचा व्याप नको म्हणून वरिष्ठांना पावसाच्या नुकसानीची टक्केवारी ही निरंक दाखवण्याचा प्रकार कृषी विभागाचे (Department of Agriculture) कर्मचारी करत आहेत. अशी तक्रार करत या भागातील शेतकऱ्यांनी कृषी व महसूल विभागा विरोधात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केलीआहे.