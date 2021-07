राज्यातील उद्योजकांचा कृतीदल गठीत

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत ( possible third wave of corona )राज्यातील उद्योगविश्व बाधित होऊ नये म्हणून उपाययोजना सूचविण्याकरिता डॉक्टरांच्या कृतिदलाच्या धर्तीवर उद्योगमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली उद्योजकांचाही कृतिदल ( Entrepreneurs' task force )स्थापन करण्यात आले आहे. करोना केंद्रांची उभारणी, कामगारांच्या लशींची उपलब्धता आदींची जवाबदारी या कृतीदलावर असेल.