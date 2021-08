अकरावी प्रवेशप्रक्रिया आजपासून

मुंबई । वृत्तसंस्था Mumbai

राज्यात अकरावी सीईटी परीक्षा रद्द झाल्यानंतर( After the cancellation of the eleventh CET exam in the state ) आता अकरावी प्रवेशाचे वेळापत्रक ( Eleventh admission schedule ) शिक्षण विभागाने जारी केले आहे. त्यानुसार राज्यातील मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी चिंचवड तसेच नागपूर, नाशिक, व अमरावती या पाच मनपा क्षेत्रातील इ.11 वी चे सर्व प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश पद्धतीने (Central online admission system ) करण्यात येणार आहेत. पाच क्षेत्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रवेश स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रचलित पद्धतीने केले जातील.