नंदुरबार जिल्हयातील सहाही पंचायत समित्यांच्या सभापती, उपसभापतींची निवड

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

जिल्हयातील नंदुरबार, शहादा, नवापूर,(Nandurbar, Shahada, Navapur,) तळोदा, अक्कलकुवा व अक्राणी या पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) सभापती, उपसभपतींची (Chairman, Deputy Chairman) आज निवड (selection) करण्यात आली. या सहापैकी तीन पंचाायत समित्यांवर काँग्रेस (Congress on three Panchayat Committees,) दोन पंचायत समित्यांवर शिवसेना शिंदे गट (Shiv Sena Shinde group on two panchayat committees) तर एका पंचायत समितीवर भाजपाने (BJP dominates one Panchayat Samiti) वर्चस्व सिद्ध केले आहे. जिल्हयातील शहादा व नंदुरबार पंचायत समितीत सत्तांतर घडले आहे. तर तळोदा येथे भाजपा-काँग्रेसची युती होती. पहिल्या अडीच वर्षात भाजपाला तर आता काँग्रेसला संधी देण्यात आली.