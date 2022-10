धुळे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी अश्विनी पाटील यांची निवड

धुळे । Dhule। प्रतिनिधी

धुळे जिल्हा परिषदेवर (Dhule Zilla Parishad) बहुमत असलेल्या भाजपाने (BJP) पुन्हा सत्तेचा गढ (Again the bastion of power) राखला आहे. अध्यक्षपदी (President) अश्विनी पाटील (Ashwini Patil) यांची तर उपाध्यक्ष (Vice President) म्हणून देवेंद्र पाटील (Devendra Patil) यांची निवड (selection) झाली. त्यांना प्रत्येकी 38 मते मिळाली. तर त्यांचे प्रतिस्पर्ध्यांना केवळ 16 मतांवर समाधान मानावे लागले.