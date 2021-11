जिल्हयातील बाजार समित्यांची निवडणूक पुढे ढकलली

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या Board of Directors of the APMC निवडणुकीपूर्वी विविध विकास सहकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका elections प्रथम घ्याव्यात, नंतरच बाजार समितीच्या निवडणुका घ्याव्यात APMC Elections ,असे न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर,राज्य सहकार प्राधिकरणाने राज्यातील सुरू झालेली बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रीया रद्द केली आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हयातील 13 बाजार समित्यांची आतापर्यंत राबविण्यात आलेली सर्व निवडणुक प्रक्रीया रद्द झाली आहे. याबाबतच निवडणुक प्राधिकरणाचे पत्र प्राप्त झाले आहे.