एकनाथराव खडसे म्हणतात : सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

मुक्ताईनगर : Muktainagar

गेले तिस वर्ष मतदारांच्या आशीर्वादाने (blessings of the electorate) या मतदारसंघाचे नेतृत्व (Constituency leadership) करण्याची संधी मिळाली तिस वर्षात सर्व जाती धर्माला घेऊन सर्वसमावेशक विकासाचे (Politics of Inclusive Development) राजकारण केले. विकास कामे करताना कुठलाही भेदभाव केला नाही. आताचे आमदार (MLA) विकास कामांना स्थगिती देतात (Suspension of development works). स्थगिती देण्यापेक्षा आम्ही आणलेल्या विकास निधी पेक्षा दुपटीने विकास (Double the development fund) निधी आणा, स्थगिती देण्यापेक्षा विकास कामांची स्पर्धा करा , राजकारण करताना कोणाचा आवाज दाबण्याचा (Try to suppress the sound) प्रयत्न केला नाही. परंतु आजकालचे राजकारण बदलले (Politics changed) आहे. सत्ताधारी पक्ष (ruling party) विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातूनच मुक्ताईनगर येथे सुषमाताई अंधारे यांची सभा होऊ दिली नाही. सत्ताधाऱ्यांनी अशाप्रकारे सभा रद्द करून विरोधकांचा (opponents) आवाज दाबण्यापेक्षा सुषमाताई अंधारे यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवी होती. असा आरोप एकनाथराव खडसे (Eknathrao Khadse) यांनी विरोधकांवर केला आहे.