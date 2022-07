सैन्यदलांकडून काश्मीरवासियांचे मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न: यादव

कारवाया करणार्‍यांना बंदूकीने उत्तर देणारे सैन्यदलाचे जवान (Army personnel) बंदूक बाजूला ठेवून सलोख्याचे वातावरण निर्माण करत काश्मीरवासियांचे मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे प्रतिपादन प्रसिध्द गिर्यारोहक,अभ्यासक व भोसला अँडव्हेंचर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष ऋषिकेश यादव (Rishikesh Yadav, mountaineer, researcher and president of Bhosla Adventure Foundation) यांनी केले. भोसला मिलीटरी कॉलेजमध्ये (Bhosla Military College) एनडीए बॅचचे विद्यार्थी (Students of NDA Batch), सर्व विभागप्रमुख व शिक्षकांशी त्यांनी आज संवाद साधला.