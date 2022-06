शिवसेनेच्या अडचणीत वाढ! संजय राऊतांना ED कडून समन्स

याच दरम्यान शिवसेना (Shivsena) नेते संजय राऊतांना (Sanjay Raut) सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) समन्स पाठवले आहे. पत्राचाळ जमीन घोटाळाप्रकरणी (Patra Chawl land scam case) ईडीनं हे समन्स बजावल्याची माहिती मिळत आहे. उद्या (२८ जून)रोजी त्यांची चौकशी होणार आहे. (Enforcement Directorate (ED) summons Shiv Sena MP Sanjay Raut on June 28, in connection with Patra Chawl land scam case)