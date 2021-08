डिजिटल व्यवहारांसाठी ‘इ-रुपी’

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था New Delhi

भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आहे.( The Indian economy is moving towards a digital revolution ) डिजिटल व्यवहारांसाठी उपयोगी ठरणार्‍या ‘इ-रुपी’चा ('E-Rupee' ) शुभारंभ आज सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi )यांच्या हस्ते होणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली. आर्थिक व्यवहारासाठी ‘इ-रुपी’ हे विनारोकड (कॅशलेस) आणि संपर्करहित (कॉन्टॅक्टलेस) माध्यम आहे.