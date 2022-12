या कारणांमुळे धुळे महापालिकेस मिळाले दोन कोटींचे बक्षिस

धुळे । dhule। प्रतिनिधी

धुळे महापालिकेने (Dhule Municipal Corporation) माझी वसुंधरा अभियान (My Vasundhara campaign) 2.0 अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी (Excellent performance) करुन अमृत गट (Amrit group) अंतर्गत नाशिक विभागात (Nashik Division) प्रथम क्रमांक (number one) पटकविला. व दोन कोटींचे बक्षिस मिळविले.