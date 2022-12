डॉ.गायकवाड की पवार : आज मॅट ठरवणार जळगाव महापालिकेचे आयुक्त कोण?

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महानगरपालिकेच्या (Jalgaon Municipal Corporation) डॉ. विद्या गायकवाड (Dr. Vidya Gaikwad) यांची आयुक्तपदावरून अचानक उचलबांगडी राज्यशासनाने केली होती. त्यांच्या जागी देवीदास पवार ()Devidas Pawar यांची नूतन आयुक्त (New Commissioner) म्हणून आदेश काढले होते. या आदेशाबाबत डॉ. गायकवाड यांनी मॅटमध्ये (mat)धाव घेत आदेशाला तात्पुरती स्थगिती (Temporary suspension of order) दिली होती. याबाबत शुक्रवार दि.9 डिसेंबर रोजी मॅटमध्ये आयुक्त देविदास पवार (Commissioner Devidas Pawar) राज्यशासनाची बाजू (Side of State Govt) मांडणार असून यावर काय निर्णय होतो याकडे आता सवार्र्ंचे लक्ष लागून असणार आहे.