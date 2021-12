स्वत:ला व्यक्त करण्याची संधी सोडू नका

नाशिक कुसूमाग्रजनगरी । दि.4 टीम देशदूत Nashik/ Kusumagraj Nagari | Team Deshdoot

प्रत्येकात एक सुप्त कला लपलेली असते There is a hidden art hidden in each. . कुणात ती सुप्त असते तर कुणाची उघड होते. ही कला उघड होण्यासाठी एक वेळ यावी लागते. त्यामुळे स्वत:ला व्यक्त करण्याची जेव्हा जेव्हा संधी उपलब्ध होईल त्यावेळेला ही संधी कधीही सोडू नका Don't miss the opportunity to express yourself , असा संदेश अभिनेते दिलीप प्रभावळकर Actor Dilip Prabhavalkar यांनी बाल मेळाव्यात बालकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना दिला.