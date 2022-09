सरकार गेले म्हणून अजितदादांना रस्त्यावरचे खडडे दिसतात का ?

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

राज्यात सर्वत्र जोरदार पाऊस ( Rain ) कोसळतो आहे . त्यामुळे रस्त्यावर खडडे पडलेले ( Pits on Roads )दिसतात ही वस्तुस्थिती आहे . मात्र विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांना महाविकास आघाडी सत्तेत होती , त्यावेळी खडडे दिसले नाहीत का त्यांच्याही काळात खडडे होते अन आताही आहे , फरक फक्त एवढाच आहे की , त्यावेळी ते खडडे दादांना दिसत नव्हते आता दिसतात , असा आरोप केंद्रीय आरोग्य व कुटूंबकल्याण राज्यमंत्री भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr.Bharti Pawar)यांनी केला.