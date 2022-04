गिरणा गौरव पुरस्कारांचे वितरण

पद्मश्री निलीमा मिश्रा, ज्येष्ठ साहीत्यीक राजन गवस, गितकार गुरु ठाकुर, दैनिक देशदूतच्या उत्तर महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला कार्यकारी संपादक डॉ.वैशाली बालाजीवाले( Dr. Vaishali Balajiwale, the first woman executive editor of Dainik Deshdoot in North Maharashtra ), रुक्मीर्नीताई दराडे, माजी माहिती संचालक शिवाजी मानकर, यांच्यासह विविध मान्यवरांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

मराठी साहित्य संमेलन अतिशय यशस्वीरित्या पार पाडल्याबद्द्ल संमेलनाचे स्वगातध्यक्ष म्हणुन पालकमंत्री भुजबळ यांचा व शेतक़र्‍‌‌यांना मित्रत्वाच्या नात्याने मदतीचा हात दिल्या बद्दल पाटील यांचा विशेष गौरव झाला. कालिदास कला मंदीरात झालेल्या या सोहळ्यात गेल्या तीन वर्षाचे पुरस्कार यावेळी वितरीत करण्यात आले.