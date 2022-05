इंधन पुरवठ्यासंदर्भात पेट्रोलियम मंत्र्यांशी चर्चा

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल डिलर्स वेल्फेअर असोसिएशन (Nashik District Petrol Dealers Welfare Association) नाशिक यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी (Union Petroleum Minister Hardip Singh Puri) यांच्याशी दिंडोरी लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार तथा केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar)यांनी चर्चा केली.